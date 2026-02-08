Menu
Giovedì 12 Febbraio 2026
I Vini di WineNews - N. 401
08 Febbraio 2026, ore 09:00
Numero:
401
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 8 al 14 Febbraio 2026
In questo numero
I Vini
San Polo, Docg Brunello di Montalcino Podernovi 2021
07 Febbraio 2026
I Vini
Josetta Saffirio, Docg Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2020
07 Febbraio 2026
I Vini
Primosic, Venezia Giulia Igt Bianco Ribolla Gialla Think Yellow 2024
07 Febbraio 2026
I Vini
Dubl, Spumante Dosaggio Zero Esse
07 Febbraio 2026
I Vini
Le Macioche, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2020
07 Febbraio 2026
I Vini
Cascina Tavijn, Vino Bianco d'Italia Bianca 2023
07 Febbraio 2026
I Vini
Cincinnato, Lazio Igt Rosso Nero Buono Ercole 2022
07 Febbraio 2026
I Vini
Torrevento, Doc Primitivo di Manduria Rosso Ghenos 2022
07 Febbraio 2026
I Vini
Argiolas, Isola dei Nuraghi Igt Rosso Carignano Cardanera 2024
07 Febbraio 2026
I Vini
CastelGiocondo, Docg Brunello di Montalcino Vigna Ripe al Convento Riserva 2020
07 Febbraio 2026
I Vini
Costa Arènte, Docg Amarone della Valpolicella Valpantena 2020
07 Febbraio 2026
I Vini
Jacquesson, Aoc Champagne Extra Brut Terres Rouges Dizy Premier Cru 2015
07 Febbraio 2026
I Vini
Camigliano, Docg Brunello di Montalcino Gualto Riserva 2020
07 Febbraio 2026
I Vini
Banfi, Docg Alta Langa Pas Dosé Blanc de Noirs Cuvée Aurora 2017
07 Febbraio 2026
Zoom
Casa Marrazzo, Piennolo del Vesuvio Dop
07 Febbraio 2026
Ristorante
Enoteca Arcane Wines - Milano
07 Febbraio 2026