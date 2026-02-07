Dubl, Spumante Dosaggio Zero Esse

Nell’Irpinia enoica, territorio forse ancora non collocato in una posizione di prestigio che meriterebbe, brilla senz’altro il progetto Dubl, nato nel 2004, in tempi decisamente non sospetti rispetto all’attuale fiorire di produzioni spumantistiche, anche improbabili, praticamente in ogni angolo del Bel Paese. A lanciarlo, come è noto, Feudi di San Gregorio, che lo plasmò a partire dai vitigni di antica coltivazione irpini (Aglianico, Greco e Falanghina, allevati in oltre 50 piccoli appezzamenti posti nei comuni di Tufo, Santa Paolina e Montefusco) e al Metodo Classico o Champenoise. E proprio dalla Champagne arrivò anche l’apporto di Anselme Selosse, allora piccolo ma significativo produttore di Avize, ed oggi celebrato per i suoi vini e per il suo lavoro sul terroir. Un incontro che ha segnato l’inizio di un percorso, oggi ormai consolidato, e capace di prendere il proprio ritmo e la propria fisionomia, con un’azienda e un marchio autonomi. Visionario anche il Metodo Classico Dosaggio Zero Esse, uscito per la prima volta un decennio fa, quando l’assenza di “liqueur d’expédition” era pratica assai rara. Ottenuto da uve Greco dell’areale di Tufo, matura sui suoi lieviti per 48 mesi. Al naso mette in fila rimandi agrumati, tocchi di pietra focaia e leggeri toni speziati. In bocca il sorso è verticale e incisivo, dallo sviluppo dinamico e dal finale fragrante e ampio ancora su toni agrumati.

(fp)

Copyright © 2000/2026