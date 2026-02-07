Josetta Saffirio, Docg Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2020

Situata a Monforte d’Alba, uno degli 11 comuni privilegiati per la produzione del Barolo, Josetta Saffirio è una cantina con una ricca storia familiare di oltre 200 anni. La tradizione enologica ha subito una svolta significativa nel 1975, quando Josetta e suo marito Roberto si sono dedicati alla coltivazione del Nebbiolo con passione e precisione. I loro sforzi furono premiati da una qualità eccezionale e nel 1985 uscì il loro primo Barolo con un’etichetta disegnata dalla stessa Josetta. Nel 2000, la figlia Sara Vezza ha fatto propria l’eredità enologica della famiglia, concentrandosi sulla sostenibilità e sull’innovazione. Il 2023 segna un capitolo innovativo per Saffirio con l’entrata nel capitale aziendale di Brave Wine, la holding di Renzo Rosso. Proprio dai vigneti circostanti la sede aziendale provengono le uve di quello che Sara Vezza chiama il “Barolo di casa” ovvero il Barolo Docg del Comune di Monforte d’Alba, che abbiamo degustato a Roma in un evento organizzato dall’imprenditrice presso l’Osteria Gourmet “Da Francesco”. Il vino presenta nel bicchiere un colore rosso granato con riverberi rubino, sprigiona al naso un profumo intenso di vaniglia e nocciola tostata, con rimandi di liquirizia, tabacco e mora. Al palato si dimostra un vino di grande struttura e fascino, su tannini ben levigati. Accompagna particolarmente bene piatti a base di carne rossa, selvaggina e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

