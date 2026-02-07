Cascina Tavijn, Vino Bianco d'Italia Bianca 2023

Bianca è il primo vino bianco di Cascina Tavijn e porta un nome che è già una dichiarazione d’amore. È dedicato a Bianca, la secondogenita di Nadia Verrua, classe 2011: dolce e tenace, capace di tenere viva la famiglia, la sorella Caterina e i nonni Teresa e Ottavio. Come questo vino. Nasce da Cortese e Malvasia Moscata, vitigni autoctoni del Monferrato, con una Malvasia moscata antica, oggi sempre più rara. Le uve arrivano da vigneti coltivati in biologico da Nadia, che conduce oltre dieci ettari con quello spirito libero che lei stessa ama definire “da Bandita”. È fuori da Doc e Docg, ma se qualcuno parla di vini naturali, Nadia sorride: «I miei sono soprannaturali!» scherza. Nel bicchiere Bianca è chiaro e luminoso, con un bel colore giallo paglierino. Al naso è fresco con profumi che partono dalle erbe e si fanno via via più morbidi e delicati. In bocca è pieno ma facile da bere, rotondo, succoso, con un equilibrio che invita subito a un altro sorso. È un vino che riempie il palato senza stancare, con un finale lungo e piacevole. E infine essendo un vino che accompagna senza coprire, è perfetto a tavola per accompagnare un aperitivo salato o con la cucina vegetale e le verdure di stagione: si abbina con naturalezza a piatti a base di ortaggi, legumi, erbe aromatiche e preparazioni vegan. Sta benissimo con verdure crude o appena scottate, torte salate, frittate, insalate ricche, piatti asiatici.

(Fiammetta Mussio)

