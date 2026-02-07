Enoteca Arcane Wines - Milano

Arcane Wines è uno di quei luoghi che spiegano bene cosa sta succedendo oggi al vino a Milano. Un indirizzo che parte da un dato concreto: 4.000 bottiglie accumulate in oltre 25 anni di ricerca personale dal proprietario Fabio Cagnetti, che condividono lo spazio con tante altre referenze scovate nella sua attività di wine recruiter. La carta conta circa 1.700 etichette, con una forte presenza di Italia e Francia e Riesling tedeschi. L’impostazione guarda al vino come esperienza accessibile, non come esercizio elitario: il format ruota attorno a una mescita settimanale di 13 vini, senza ripetizioni nell’arco dell’anno, a una carta del mese con 78 etichette; c’è anche una pagina anti-speculazione, che propone etichette iconiche a prezzi considerati corretti. L’offerta gastronomica si fonda su una cucina essenziale e contemporanea, costruita sul fuoco e sulla stagionalità, con attenzione a ricette mediterranee e asiatiche che accompagnano i calici senza sovrastare. Come accade nei più accattivanti “cave à manger” francesi.

