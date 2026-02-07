Primosic, Venezia Giulia Igt Bianco Ribolla Gialla Think Yellow 2024

C’è lo Skin da Primosic, l’essenza della Ribolla Gialla macerata sulle bucce, declinata con eleganza ma con ritmo coinvolgente dopo anni di sperimentazioni in cantina fatte da Boris, mentre il fratello Marko viaggia per il mondo a raccontare il Collio. E poi c’è la Ribolla Gialla classica, quella vinificata in acciaio senza macerazione, che il padre Silvan chiede espressamente ai figli di continuare a produrre, quando nel 2003 iniziano a vinificare quest’uva “in rosso”. Nasce così la linea “Gli Autoctoni”: due etichette, due uve, due colori. L’etichetta viola per il Refosco, l’etichetta gialla per la Ribolla. E fa proprio pensare al giallo questo Think Yellow 2024: giallo di gelato alla vaniglia, di fiori di ginestra e camomilla, di polline e buccia di cedro, di zenzero. Note dolci stemperate da freschezza iodata e mentolata, che si ritrova anche al sorso, dopo all’attacco dolce e morbido con cui si presenta al palato. Segue citricità agrumata, consistenza sapida e tutto il bagaglio fruttato e floreale iniziale; lungo lungo, lascia la gola calda e soddisfatta al sapore di mandorla. Aveva ragione Silvan Primosic a fare questa richiesta ai figli, che oggi sono in grado di dimostrare la poliedricità di questo vitigno territoriale “dagli acini grossi e saporiti, buoni da mangiare come le ciliegie di maggio”, che ha sempre accompagnato i contadini del Collio fra guerre e distruzione, rinascita e benessere.

(ns)

