Banfi, Docg Alta Langa Pas Dosé Blanc de Noirs Cuvée Aurora 2017

La versione Blanc de Noirs dell’Alta Langa di casa Banfi si inserisce pienamente nel progetto pionieristico avviato dalla famiglia all’inizio degli anni Novanta, con l’obiettivo di interpretare il Metodo Classico piemontese nella sua declinazione più rigorosa e identitaria, tanto da essere tra i fondatori della Doc. Questa versione da sole uve Pinot Nero e Pas Dosé, prodotta in circa 3.000 bottiglie numerate, nasce da selezionati vigneti di alta collina oltre i 250 metri di altitudine, su suoli marnoso-calcarei con una componente argillosa, che contribuisce a definire struttura e profondità. L’annata 2017 è stata segnata da un inverno mite e da una primavera calda cui è seguita un’estate siccitosa che ha portato ad una vendemmia anticipata per preservare l’acidità, accorgimento supportato anche dal successivo blocco della malolattica in vinificazione. Un Metodo Classico con un affinamento sui lieviti di almeno 60 mesi, che restituisce un calice di concentrazione che si rivela più al palato che al naso, dal profilo olfattivo di fiori di eucalipto, nocciole, miele di castagno ed erbe aromatiche. Il sorso è strutturato ma mantiene verticalità, sostenuto da una buona freschezza e dal carattere del vitigno. Un Blanc de Noir alla sua seconda edizione, che completa la visione interpretativa dell’Alta Langa di Cuvée Aurora, con una lettura che predilige la linea evolutiva e asciutta del Pinot Nero.

(Chiara Giovoni)

