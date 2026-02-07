Torrevento, Doc Primitivo di Manduria Rosso Ghenos 2022

Il portafoglio etichette di Cantine Torrevento è molto articolato e propone dai vini bianchi ai rosati, dai dolci ai rossi per arrivare agli spumanti: tutti vini ben declinati da una cifra stilistica mediterranea, che trova, evidentemente, il suo punto di forza, nei vitigni di antica coltivazione, come il Nero di Troia, il Primitivo, il Bombino Bianco e Nero e l’Aglianico. Come nel caso del Primitivo di Manduria Ghenos 2022, maturato per sei mesi in barrique. Dai profumi di frutti maturi, di spezie, e dai tocchi tostati, che anticipano un sorso morbido e ricco, dal finale intenso che torna sul frutto e la vaniglia. Torrevento, come è noto, e la “creatura” enoica di Francesco Liantonio, che l’ha fondata nel 1989, costruendo successivamente un percorso enoico convincente, caratterizzato da un robusto patrimonio viticolo di 500 ettari a vigneto, per la maggior parte impiantati nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia (200 si trovano invece tra la Valle d’Itria e il Salento). Da qui arrivano 6.000.000 bottiglie, a rappresentare il peso specifico di una tra le cantine più affermate non solo della provincia di Bari, ma di tutta la Puglia. Cantine Torrevento si trova non lontano da Castel del Monte, a Corato, esattamente in contrada Torre del Vento, che ne ha ispirato il nome aziendale. Ed oggi è partner di Prosit Spa (insieme a Nestore Bosco, Cantina di Montalcino, Collalbrigo e Casa Vinicola Caldirola).

(fp)

