Cincinnato, Lazio Igt Rosso Nero Buono Ercole 2022

L’Ercole 2022 di Cincinnato accoglie il naso con profumi di more selvatiche e rovi, succo di melograno e buccia di arancia, rovi, corteccia e certe note ematiche e di goudron che danno profondità ad un vino acceso e fresco. Il sorso è scorrevole, ma gustoso: torna la mora e torna la parte balsamica, che si aggrappano con tannini sapidi sulla lingua, a cui si aggiungono note speziate di pepe verde e bacche i ginepro sul finale caloroso. L’Ercole è il primo vino da uve Nero Buono in purezza vinificato in Italia. Da Cincinnato ne sono innamorati: “è come un tubino nero, quel Little Black Dress elegante da tenere sempre pronto nell’armadio”. Ci troviamo a sud di Roma, oltre il Parco Regionale dei Castelli Romani: qui, alle spalle di Anzio e Latina, si trovano i Monti Lepini, che accolgono il borgo di Cori, sede della cooperativa agricola di Cincinnato e casa della sua uva autoctona Nero Buono di Cori. Qui insiste anche la Doc Cori, denominazione nata nel 1971 per tutelare e valorizzare i vitigni locali bianchi - Bellone e Malvasia Puntinata - e rossi - Nero Buono e Montepulciano. In verità, sui 268 ettari vitati coltivati dalle 100 famiglie di viticoltori socie di Cincinnato ci sono anche gli autocotoni Cesanese e Greco Moro, a testimonianza del fatto che l’obiettivo dell’azienda è soprattutto quello di esaltare il potenziale espressivo delle uve laziali e la loro capacità di interpretare il territorio.

