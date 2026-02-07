Costa Arènte, Docg Amarone della Valpolicella Valpantena 2020

“L’Amarone 2020 è l’espressione più autentica della nostra visione: potenza ed eleganza che si fondono in un racconto di territorio, tempo e passione” ha commentato Riccardo Cotarella, consulente di Costa Arènte, nel corso della presentazione della nuova annata dell’etichetta. Con l’occasione Le Tenute del Leone Alato hanno celebrato i dieci anni dall’ingresso della cantina, fondata nel 1994, nel gruppo che, secondo le parole dell’amministratore delegato Igor Boccardo, racchiude “realtà di riferimento per un pubblico consapevole, esigente e capace di riconoscere l’autenticità dietro ogni scelta produttiva e stilistica”. Costa Arènte si trova a Grezzana, in Valpantena: qui le uve sono coltivate su versanti collinari che arrivano fino a 600 metri di altezza, su un terreno costituito da marne calcaree e ricco di elementi nutritivi minerali, che dona al vino eleganza e capacità di invecchiamento. Il vino affina per due anni in tonneaux, un anno in botte di Slavonia e un anno in bottiglia, prima di arrivare allo scaffale. L’Amarone 2020 di Costa Arènte (in commercio da Marzo) è un vino di color rubino con riflessi granato, che sprigiona aromi di ciliegia scura e marasca sotto spirito, seguiti da note di pepe nero, cannella e liquerizia. In bocca è pieno e vellutato con tannini morbidi e una freschezza che promette longevità. Ideale come vino da meditazione si sposa con selvaggina, brasati e formaggi stagionati.

(Cinzia Meoni)

