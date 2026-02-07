Jacquesson, Aoc Champagne Extra Brut Terres Rouges Dizy Premier Cru 2015

Lo Champagne Terres Rouges Dizu Premier Cru 2015 è ottenuto dalle uve di un vigneto di poco più di un ettaro piantata a Pinot Nero nel 1993. Si tratta di un Blanc de Noirs vinificato in legno di varia misura e poi lasciato sui suoi lieviti per oltre sette anni. Profuma di ciliegia e lampone, con tocchi di erbe aromatiche, spezie e tabacco. Il suo sorso è pieno, cremoso e fragrante, dallo sviluppo croccante e dal finale lungo e persistente. Fondata nel 1798 la Maison Jacquesson produce Champagne inizialmente a Châlons-en-Champagne, diventando l’etichetta preferita da Napoleone, che la premiò con la medaglia d’oro per “la Beauté et la Richesse de ses Caves”. Nel 1988 i fratelli Jean-Hervé e Laurent Chiquet assumono la gestione di Jacquesson dal padre, che l’aveva acquistata nel 1974 e trasferita da Reims a Dizy, alle porte di Aÿ. Una piccola Maison che, nonostante il successo, non ha mai estremizzato la sua produzione, che resta intorno alle 250.000 bottiglie. 37 sono gli ettari di proprietà di cui 11 situati nella Côte de Blancs, ad Avize, implementati dall’acquisto di uve per circa altri 8 ettari equivalenti. La vinificazione avviene in tonneau e botti, come la conservazione dei vins de réserve. La numerazione che caratterizza le etichette dei vini Jacquesson indica il numero della Cuvée a partire da quella del 1898, quando la maison, per celebrare il suo primo secolo di vita, assemblò la Cuvée n. 1.

(fp)

Copyright © 2000/2026