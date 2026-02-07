Casa Marrazzo, Piennolo del Vesuvio Dop

Il Piennolo del Vesuvio Dop (dalle cultivar tradizionali Fiaschella, Lampadina, Patanara, Principe Borghese e Re Umberto) è un pomodorino di forma ovale allungata, di cui è ben visibile la parte apicale (il “pizzo”). I pomodorini del Vesuvio si possono conservare a lungo grazie alla buccia spessa. Sono tradizionalmente raccolti a grappolo e appesi sui balconi, prendendo, in questo modo, il nome di “piénnolo” (pendolo). Quello prodotto da Casa Marrazzo è selezionato e pelato a mano prima di essere tagliato a “Pacchetelle” (cioè longitudinale in due o quattro parti) e aggiunto di acqua e sale. L’azienda Marrazzo di Pagani nel salernitano è dal 1934 che ha incentrato la propria attività sulla trasformazione delle grandi materie prime da cucina offerte da uno dei territori più ricchi del giacimento gastronomico italiano, con il pomodoro a recitare il ruolo di protagonista assoluto. Oggi a guidarla ci sono Teresa e Gerardo, figli del fondatore Carmine, che nel 2012 hanno creato il marchio “Casa Marrazzo”.

