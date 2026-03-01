Menu
Sabato 07 Marzo 2026
I Vini di WineNews - N. 404
01 Marzo 2026, ore 09:00
Numero:
404
Tiratura:
12000 Enonauti
Periodo:
Dal 1 al 7 Marzo 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Casanova di Neri, Docg Brunello di Montalcino Cerretalto 2019
26 Febbraio 2026
I Vini
Jean Dauvissat, Aoc Chablis Les Tierces Bio 2023
26 Febbraio 2026
I Vini
SalvaTerra, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2019
26 Febbraio 2026
I Vini
Baglio di Pianetto, Doc Sicilia Rosso Viafrancia 2022
26 Febbraio 2026
I Vini
Sartori, Docg Amarone della Valpolicella Classico Corte Brà Riserva 2018
26 Febbraio 2026
I Vini
La Borderie, Aoc Champagne Brut Nature Blanc de Noirs De Quoi Te Mêles Tu? 2021
26 Febbraio 2026
I Vini
Secondo Marco, Doc Valpolicella Classico 2022
26 Febbraio 2026
I Vini
Altesino, Docg Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2021
26 Febbraio 2026
I Vini
Monte del Frà, Docg Amarone della Valpolicella Classico Casa Capitei 2019
26 Febbraio 2026
I Vini
Bibbiano, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Capannino 2021
26 Febbraio 2026
I Vini
Aminta, Docg Brunello di Montalcino 2020
26 Febbraio 2026
I Vini
Maryamado, Toscana Igt Rosso Fonteboni 2021
26 Febbraio 2026
I Vini
La Fuga, Docg Brunello di Montalcino Le Due Sorelle Riserva 2020
26 Febbraio 2026
I Vini
Costa Arènte, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2019
26 Febbraio 2026
Zoom
Cǎtineața, Cǎtinǎ cu miere
26 Febbraio 2026
Ristorante
Luca’s Restaurant - Hotel La Gemma, Firenze
26 Febbraio 2026