Baglio di Pianetto, Doc Sicilia Rosso Viafrancia 2022

La linea “Viafrancia” di Baglio di Pianetto è composta da tre etichette: il rosato, da uve Syrah; il bianco, da un assemblaggio di Grillo, Inzolia e Viognier; e il rosso - oggetto del nostro assaggio - che accoppia Nero d’Avola e Syrah e che viene maturato in legno piccolo di primo e secondo passaggio per 18 mesi. La versione 2022 profuma di frutti neri maturi, liquirizia e macchia mediterranea con tocchi speziati a rifinitura. In bocca il sorso è intenso, cremoso e ben profilato, dai tannini fitti e levigati e dallo sviluppo continuo, terminando in un finale lungo e dai ritorni fruttati. Baglio di Pianetto si trova nell’entroterra palermitano, tra i rilievi che cingono la Conca d’Oro di Palermo e il Lago di Piana degli Albanesi. L’estensione complessiva a vigneto è di 82 ettari coltivati a biologico - distinti nei due nuclei specifici di Contrada Pianetto a Santa Cristina Gela e Portella della Ginestra a Piana degli Albanesi – per una produzione complessiva media di 600.000 bottiglie all’anno. Una realtà significativa e ormai consolidata nel panorama enoico siciliano, fondata nel 1997 da Florence e Paolo Marzotto ed oggi condotta dalla terza generazione della famiglia rappresentata da Grégoire Desforges, che sta dando un particolare impulso soprattutto ai vigneti aziendali posti negli appezzamenti più alti, con nuovi impianti che arrivano anche a 900 metri di altitudine sul livello del mare.

(fp)

