La Borderie, Aoc Champagne Brut Nature Blanc de Noirs De Quoi Te Mêles Tu? 2021

“Di cosa ti impicci?” dice l’etichetta “De Quoi Te Mêles Tu?”. Un’espressione diretta e identitaria del lavoro di Simon Normand, anima del Domaine La Borderie, realtà familiare situata nell’Aube, tra Bar-sur-Seine e Merrey-sur-Arce, dove la viticoltura è praticata da sei generazioni. Fondata nel 2013, la maison conduce oggi 11,5 ettari suddivisi in 35 micro-parcelle ed è stata la prima del territorio a ottenere la certificazione Viticulture Durable en Champagne, ponendo al centro del progetto la preservazione della biodiversità e la lettura puntuale del terroir. Questo Blanc de Noirs nasce da un’unica parcella (da cui prende il nome) di Pinot Nero piantata sulle marne argillose di Neuville-sur-Seine nel 1980, esposta a nord, vinificata esclusivamente a partire da jus de cuvée prevalentemente in acciaio, cui si aggiunge una quota del 20% di vin clair vinificata in fût di rovere la cui malolattica viene bloccata. È privilegiato l’elevage pre-tiraggio del 7 luglio 2022, con dégorgement al 30 gennaio 2024 che evidenzia una breve maturazione sui lieviti, di cui beneficia l’impronta fortemente territoriale aiutata dal dosaggio Brut Nature. Il profilo aromatico apre su note di mela, mandorle tostate, arance disidratate, amarena, liquirizia, ed elementi balsamici come cardamomo e alloro. Al palato è elettrico e vibrante, con la dorsale sapida dei suoi di matrice kimmeridgiana, fino all’allungo, preciso ed energico.

(Chiara Giovoni)

