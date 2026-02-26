Luca’s Restaurant - Hotel La Gemma, Firenze

Il Luca’s Restaurant dell’Hotel La Gemma, nel pieno centro di Firenze, fresco della sua prima Stella Michelin, propone una cucina intrigante, dove la tecnica incontra la creatività, senza perdere mai di vista la sorpresa e la gioia. Alla guida dei fornelli Paulo Airaudo, chef italo-argentino, già all’Arzak di San Sébastian e al The Fat Duck di Londra. La sua proposta è un avvincente percorso sensoriale che rimane impresso nella memoria, dosando con equilibrio passato ed innovazione, le tradizioni culinarie fiorentine e toscane con uno sguardo moderno. Il risultato sono piatti come i tagliolini, burro di capra, alici, limone di Sorrento e caviale Oscietra; i bottoni di patate e taleggio con vin jaune e cannolicchi; o i cappelletti di piccione; o, ancora, il wagyu cipolla bianca e porcini; il dentice e bagna cauda; il vitello cipolla bianca e cardoncelli. I vini selezionati al calice valorizzano i piccoli produttori locali e le etichette toscane, con particolare attenzione ai vitigni non convenzionali.

