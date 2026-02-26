Secondo Marco, Doc Valpolicella Classico 2022

Ciliegia, lampone e ribes rossi; poi petali di rosa e camelia, fiori di rosmarino e santoreggia; infine buccia di arancia e una nota di pepe bianco. Crescono coi minuti che passano, gli aromi rilasciati dal Valpolicella Classico 2022 di Secondo Marco, che è di un vivace rosso trasparente nel bicchiere. Il sorso invece si fa serio, più incisivo nell’impronta acida sulla lingua, e più scuro nei sapori, che però si diffondono omogenei, grazie ad una struttura gentile fatta di tannini vellutati e di sapidità morbida. Un Valpolicella didattico quando si vuole raccontare un territorio dalla convivialità leggera a tavola, di bottiglie quotidiane capaci di accompagnare i piatti senza pretendere attenzioni da one man show. Caratteristica anche pericolosa, in effetti, vista la piacevolezza di beva: d’altronde l’etichetta avverte: “Se ti gira la testa sensa balar, ocio”. Questo racconto di leggerezza di Marco Speri si ritrova in tutte le sue 4 etichette, che comprendono l’Amarone Classico, il Ripasso Classico e il Recioto Classico. Vini dalla trama definita, dalla struttura anche importante e intensa, ma a cui non manca mai ritmo e freschezza acida. Certo è il risultato della valle in cui sta l’azienda, fra Fumane e San Pietro in Cariano, certo è il risultato della gestione agronomica delle piante, che qui sono tutte a Pergoletta a Y, che assicura grappoli liberi, asciugati dal vento e protetti dall’eccesso di sole.

(ns)

