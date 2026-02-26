La Fuga, Docg Brunello di Montalcino Le Due Sorelle Riserva 2020

Le Due Sorelle è la Riserva di Brunello di Montalcino di Tenuta La Fuga, e si accompagna al Brunello di Montalcino, al Rosso di Montalcino, alla Grappa invecchiata e all’Olio Extra Vergine di Oliva. Una piccola produzione (e la più piccola del gruppo, che comprende le Tenute di Nozzole e Cabreo nel Chianti Classico, Campo al Mare a Bolgheri, Vigne a Porrona fra Montecucco e Scansano, Torcalvano a Montepulciano), che non raggiunge le 50.000 bottiglie e che proviene da 9 ettari di vigneto e 2,7 ettari di uliveto. Qui la famiglia Folonari è arrivata nel 2001: siamo a nord di Camigliano, il borgo più a sud-ovest del comune di Montalcino e anche la zona più calda della denominazione, ma spesso ventilata dalle brezze del Mar Tirreno che da Follonica si incanalano nelle colline oltre la Maremma. Il suolo è ricco di fossili, risultato delle terre emerse nell’era pliocenica, e di sedimenti vulcanici, derivanti dall’ormai spento Monte Amiata, che - insieme al microclima di questa tenuta posta a 350 metri di altezza - secondo l’azienda: “consente la produzione di vini di grande finezza ed eleganza, con caratteristiche note minerali che esaltano il carattere del Sangiovese”. Dopo 48 mesi in botte grande, Le Due Sorelle Riserva 2020 profuma di ciliegie e prugne, di chinotto, con note balsamiche di sottobosco; il sorso ha aderenza agrumata e piccante, sviluppo sapido e finale al sapore di ciliegia in caramella.

