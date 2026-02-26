Cǎtineața, Cǎtinǎ cu miere

L’Olivello Spinoso è un cespuglio diffuso in Europa e in Asia. Una specie pioniera, capace di colonizzare anche suoli poveri, resistente alle condizioni atmosferiche difficili: ama il sole ma non teme il vento, la siccità, il sale del mare e nemmeno il freddo. Come se non bastasse anche il suo frutto è speciale: una bacca arancione oblunga che contiene molta vitamina E e più vitamina C degli agrumi; è la fonte più ricca di acidi grassi omega 3, 6, 7 e 9. Nella provincia più nord-occidentale della Romania, un piccolo gruppo di agricoltori ha deciso di piantare in conduzione biologica oltre 8 ettari di olivello spinoso, trasformandolo in succo. Cǎtineața, nato nel 2019 a Curteşti nel distretto di Botoşani, ha avuto un tale successo che oggi gli ettari sono più di 14. Il succo - in bottiglia o bag-in-box - c’è in due gusti: con zenzero e miele o solo miele. Di colore arancio intenso, quest’ultimo ha gusto dolce e acidulo, struttura densa, persistente e dissetante. Un contributo sano alla dieta e all’ambiente.

(ns)

