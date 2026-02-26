Monte del Frà, Docg Amarone della Valpolicella Classico Casa Capitei 2019

Monte del Frà è l’azienda della famiglia Bonomo, che comincia la sua avventura enoica nel 1958. Oggi rappresenta una realtà consolidata dello scenario enoico veronese, soprattutto nel territorio del Lago di Garda, dove sorge il suo nucleo produttivo principale, tra le colline di Custoza e la Lugana. Ma la terza generazione dei Bonomo, specialmente nel recente passato, ha intrapreso un percorso che l’ha vista “sbarcare” anche in Valpolicella, dove sono attive la Tenuta Lena di Mezzo e la struttura di San Pietro in Cariano. Ecco allora ad affiancare alla sua produzione storica - saldamente ancorata alle denominazioni Bardolino, Bardolino Chiaretto, Lugana, Soave Classico, e Custoza - un crescente fermento attorno a quella dei Valpolicella Classico e Superiore, Ripasso, Amarone e Recioto. E nel panorama vitivinicolo veneto, l’azienda con sede a Sommacampagna è ormai diventata un’impresa certamente significativa, forte di 137 ettari a vigneto di proprietà, per una produzione di 1.200.000 di bottiglie, declinate con uno stile dalla fisionomia definita, dove, oltre ad una buona sintonia con il territorio d’origine, non mancano godibilità e piacevolezza. L’Amarone Casa Capitei 2019 profuma di frutti rossi in confettura, liquirizia, mirtilli, sottobosco, spezie e china; ricco, polposo e avvolgente il sorso, dai tannini dolci e fitti e dal finale persistente, dai ritorni fruttati e dalla nota di congedo pepata.

(are)

Copyright © 2000/2026