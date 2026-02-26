Altesino, Docg Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2021

Con bottiglie come Montosoli 1988, che restano testimonianze memorabili, Altesino ha contribuito in modo significativo al successo iniziale del Brunello di Montalcino. Di proprietà della famiglia Gnudi Angelini dal 2002 - già in loco con la Tenuta Caparzo, nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Vagliagli del Chianti Classico con Borgo Scopeto e in Maremma con Doga delle Clavule - Altesino introdusse a metà degli anni Settanta nella denominazione del Brunello di Montalcino il concetto di vigneto e/o Cru (proprio con il Brunello Montosoli, a fare da riferimento per la sottozona settentrionale), ma anche le prime sperimentazioni di maturazione dei vini in barrique nel 1979. Oggi questa realtà produttiva - 60 ettari a vigneto per una produzione di 320.000 bottiglie - sembra aver ritrovato uno nuovo smalto, riproponendo i suoi cavalli di battaglia con un piglio sobriamente contemporaneo e capace di non stravolgere il carattere del Sangiovese di Montalcino ottenuto nel versante nord della denominazione. Vinificato per la prima volta come vino a sé stante nel 1972, il Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2021, maturato in legno grande per due anni, possiede aromi di piccoli frutti rossi maturi, erbe aromatiche, sottobosco, spezie e toni affumicati. In bocca il sorso polposo e continuo, sviluppandosi sapido e terminando con un finale con qualche rimando agrumato, su toni di macchia mediterranea.

(fp)

Copyright © 2000/2026