Aminta, Docg Brunello di Montalcino 2020

Il Brunello di Montalcino 2020 di Aminta profuma di frutti di bosco, rosa, melograno, liquirizia, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è di buon corpo restando tendenzialmente agile e fragrante e sviluppandosi avvolgente e continuo, per terminare in un finale persistente e ancora su toni fruttati e speziati. Ultimo, ma soltanto in ordine di tempo, è arrivato tra le colline di Montalcino un nome nobile della storia del vino toscano e non solo. Aminta è la proprietà acquisita a Montalcino dalla famiglia Cecchi e va ad allargare la geografia delle tenute di proprietà - Villa Rosa, Villa Cerna, Val delle Rose e Tenuta Alzatura - già presenti nel portafoglio della casa vinicola con sede a Castellina Scalo. Un approdo scontato, visto che dal 1975 l’azienda acquista vini a Montalcino e ha distribuito le etichette prima di Castiglion del Bosco e poi di Poggio Antico. L’azienda si trova nei pressi di Castelnuovo Abate nell’areale sud-orientale di Montalcino e conta su 6 ettari a vigneto, distinti in tre parcelle: Pian Bossolino, Cantina e Caselle. Il nome Aminta è ispirato da tre elementi forti: rimanda infatti ad Anita, moglie di Luigi Cecchi e madre di Andrea e Cesare; al Monte Amiata che influenza il microclima aziendale; e alla pastorale di Torquato Tasso così intitolata. A formare, per adesso, il portafoglio etichette di Aminta i Brunello 2020 e 2021 e i Rosso di Montalcino 2023 e 2024.

