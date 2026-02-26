Costa Arènte, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2019

“Dietro le produzioni delle Tenute del Leone Alato, tra cui Costa Arènte, ci sono sostenibilità, rigenerazione dei suoli, riduzione delle emissioni di CO2, difesa della biodiversità, custodia dei paesaggi e mantenimento della tradizione che li ha generati”. Così Igor Boccardo, AD delle Tenute del Leone Alato, racconta come nell’azienda di Grezzana (VR) qualità agricola, coerenza stilistica, rispetto di territorio e tradizione a dieci anni dall’inizio del progetto in Valpantena - preso il pieno controllo delle fasi produttive dal vigneto alla bottiglia nel 2019 - si traducono in vini dalla fisionamia identitaria. A dimostrare nel bicchiere questo percorso una verticale di Amarone, condotta da Giovanni Casati e Riccardo Cotarella, culminata con l’anteprima della Riserva 2019, di prossima uscita. Una grande annata corroborata, nel caso della Riserva, da una maggior durata della messa a riposo delle uve - le ultime ad essere pigiate - e della macerazione sulle bucce che conferiscono una struttura importante, levigata da un affinamento prolungato per tre anni in tonneau, seguito da un anno in botti di Slavonia e almeno uno in bottiglia. “È un vino che rappresenta il concetto di Riserva”, come ha sottolineato Cotarella, fin dal colore profondo dai riflessi granati e, più che dal naso, dal sorso piacevole, scorrevole e persistente grazie all’armonia tra ricchezza di estratto, potenza e acidità. Longevo.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2026