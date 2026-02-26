Jean Dauvissat, Aoc Chablis Les Tierces Bio 2023

Il Domaine Jean Dauvissat si estende su 25 ettari vitati, suddivisi in circa sessanta parcelle tra sette comuni. Questa distribuzione molto frammentata permette di ottenere vini molto rappresentativi dell’insieme del vigneto di Chablis e, in particolare, di beneficiare delle caratteristiche specifiche delle due rive della valle del Serein. La tenuta lavora dal Petit Chablis ai Chablis Premier Cru, con parcelle in Côte de Léchet, Montmains, Vaillon, Fourchaume e Homme Mort. Chablis Les Tierces Bio 2023, degustato nell’evento a Roma di presentazione del portfolio clienti organizzato da Cuzziol GrandiVini, è ottenuto da 100% Chardonnay proveniente da parcelle certificate biologiche coltivate su suoli argillo-calcarei ricchi di fossili marini. Un vino che riflette pienamente l’identità del terroir e la filosofia sostenibile del Domaine, che da anni adotta pratiche biologiche e biodinamiche, nonostante le difficoltà del clima rigido e continentale, nell’obiettivo di portare nel calice la manifestazione più pura dei diversi terroir. Nel calice si presenta giallo paglierino brillante, mentre all’olfatto si avvertono profumi di agrumi freschi, nettarina bianca e un accenno di fiori. Al palato è teso, vibrante e salino, per un finale lungo ed elegante. Versatile negli abbinamenti, accompagna con finezza ostriche, frutti di mare, sushi, pesci alla griglia, crostacei, formaggi freschi e piatti vegetariani delicati.

(Cristina Latessa)

