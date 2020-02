Il Chianti, vino “pop” della Toscana, investe sui vigneti per la qualità, e guarda ai giovani

Il più grande dei territori della Regione, nelle parole del presidente del Consorzio del Chianti Giovanni Busi. E dei Millennials che lo amano. Dagli investimenti fatti in vigna, in cantina ed in comunicazioni dai produttori per far rinascer il Chianti, ai motivi per cui i giovani lo bevono sempre di più: dal legame con il territorio alla diversità delle espressioni del Sangiovese, alla bellezza dei paesaggi rievocati nel calice. Fino alla semplice voglia di un calice per brindare, condividendo momenti piacevoli.

Copyright © 2000/2020