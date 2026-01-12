Il college che investe sul vino: in Uk 500.000 sterline per la formazione dei professionisti

Promuovere la forza, la competenza e l’innovazione, dal vigneto alla bottiglia: così il mondo della scuola pensa al futuro del vino. Succede in Inghilterra e precisamente al Plumpton College, il più antico istituto di formazione enologica del Regno Unito, che si trova vicino alla città di Lewes e quest’anno festeggia 100 anni di storia, patrocinato dalla Regina Camilla, per la Plumpton College Charitable Foundation. Il College, in particolare, ha stanziato 500.000 sterline per i corsi di formazione, che saranno interamente finanziati, da gennaio a luglio 2026, offrendo alle aziende vinicole e ai professionisti del settore un’opportunità importante per alzare l’asticella delle proprie competenze e per rafforzare le proprie attività in un periodo economico difficile. Un periodo nel quale non mancano gli interrogativi per il comparto vino, anche nel Regno Unito, dove, recentemente, si è alzata la voce del settore contro l’aumento delle accise. Per questo, dalle competenze vitivinicole alle nozioni fondamentali sulla vinificazione, dallo sviluppo aziendale e alla formazione sensoriale, sono il cuore dell’iniziativa “Plumpton Wine Resilience Fund”, con un programma progettato per supportare sia i singoli professionisti che interi team, consentendo alle aziende di rafforzarsi e di investire nella crescita a lungo termine, eliminando le barriere finanziarie normalmente associate alla formazione professionale.

Sam Linter, direttore del Dipartimento Vini del Plumpton College, ha affermato che “siamo profondamente consapevoli delle fluttuazioni economiche e riconosciamo che questi sono tempi particolarmente difficili. Investire nella formazione e nell’aggiornamento professionale è fondamentale per stimolare la crescita e sostenere la ripresa. In questo momento cruciale, crediamo sia essenziale sostenere l’industria vinicola inglese e il commercio del vino in generale, garantendo le risorse e le competenze necessarie per prosperare”.

Linter ha concluso che “nei momenti difficili, spesso emergono opportunità. Crediamo che investire nelle persone, attraverso la formazione e l’aggiornamento professionale, sia la chiave per stimolare crescita e resilienza. L’innovazione è al centro di questo lavoro, con tecnologie come le soluzioni smart per i vigneti che trasformano il modo in cui coltiviamo, monitoriamo e gestiamo i nostri vigneti per un futuro sostenibile. Non ci limitiamo a navigare nel presente; stiamo contribuendo a plasmare un futuro più forte, più intelligente e più dinamico per il nostro settore”.

