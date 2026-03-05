Il colosso tedesco Henkell & Co. diventa proprietario unico di Freixenet

Novità importante, ed a suo modo storica, nel panorama enologico mondiale: il colosso tedesco Henkell & Co., che possiede marchi come le stesse Henkell e Freixenet, Mionetto, ma anche Schloss Johannisberg, lo Champagne Alfred Gratien e non solo, ha acquisito la piena proprietà di Freixenet, il principale produttore spagnolo di Cava (ed uno dei nomi-simbolo dell’enologia spagnola con una storia, quella del marchio, iniziata nel 1914), le iconiche bollicine famose nel mondo, dopo aver acquistato le azioni rimanenti dalle famiglie fondatrici Ferrer e Bonet. Henkell & Co., spiega una nota ufficiale, diventa così l’unico proprietario di Freixenet.

Nel 2018, il Gruppo Henkell & Co. e Freixenet avevano unito le proprie forze con una divisione 50/50 delle azioni Freixenet con le famiglie Ferrer e Bonet come azionisti. Una partnership che ha, di fatto, costruito il principale produttore mondiale di spumanti, Henkell Freixenet. Il 2 marzo (le cifre dell’accordo non sono state comunicate, ndr), la famiglia Ferrer e José Luis Bonet hanno venduto le loro azioni rimanenti a Henkell Freixenet, chiudendo un capitolo di una storia gloriosa che ha dato lustro e prestigio alla Catalogna. Pedro Ferrer rimarrà, comunque, legato all’azienda in quanto assumerà il ruolo di presidente onorario Freixenet Sa, insieme a José Luis Bonet, e continuerà a rappresentare Freixenet in alcune istituzioni. Ma, di fatto, finisce un capitolo importante anche se non definitivo per il vino: la famiglia Ferrer e José Luis Bonet incrementeranno, infatti, i loro investimenti in Ferrer Wines, un’azienda vinicola di proprietà e gestita da Pedro Ferrer, che, oltre a produrre vini, distribuisce anche marchi internazionali come lo Champagne Abelé 1757 ed il Prosecco La Marca.

“Entrambi condividevamo una profonda comprensione di tradizione, qualità e continuità - ha commentato Andreas Brokemper, ceo Henkell Freixenet - negli ultimi 8 anni, un rapporto basato sulla fiducia e sulla collaborazione si è evoluto in un team unito con una visione condivisa, impegnato a sviluppare il marchio Freixenet e l’azienda verso un futuro sostenibile. Insieme, abbiamo rafforzato la nostra posizione sul mercato internazionale nel segmento degli spumanti globali e aperto nuove opportunità per Freixenet. Apprezziamo molto la fiducia che la famiglia Ferrer e Bonet ha riposto in noi: è un onore assumere la guida di Freixenet e assumersi la responsabilità di sviluppare con successo l’azienda verso il futuro”.

Pedro Ferrer, presidente onorario Freixenet Sa, ha spiegato che “la vendita delle nostre azioni segna per noi un momento emozionante. Come due aziende a conduzione familiare che condividono gli stessi valori, abbiamo trovato in Henkell Freixenet un partner fidato che preserverà la nostra tradizione, proiettando l’azienda nel futuro. Allo stesso tempo, sono entusiasta di continuare a sviluppare Ferrer Wines e di dare forma al prossimo capitolo del nostro viaggio nel mondo del vino”. Per José Luis Bonet, “l’acquisizione da parte di Henkell Freixenet non solo darà continuità a Freixenet, un’azienda rinomata per la sua tradizione, ma la aiuterà anche a mantenere la sua eccellenza e ad accelerare la sua espansione come masterbrand internazionale”.

