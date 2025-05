Il Consorzio Doc Delle Venezie scende in pista con la Federazione Italiana di Atletica Leggera

Negli ultimi anni, le grandi denominazioni del vino italiano stanno rafforzando la loro presenza in ambiti che vanno ben oltre l’enogastronomia, stringendo collaborazioni anche con il mondo dello sport per raccontare valori condivisi come convivialità, determinazione e inclusività. Dopo il Prosecco Doc, Official Supplier del Campionato del Mondo Fim Moto GP, e sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, per citare l’esempio più famoso, anche il Pinot Grigio Doc Delle Venezie, la più grande denominazione bianchista d’Italia, scende in pista, annunciando una nuova e prestigiosa partnership con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Lo fa sapere il Consorzio Doc Delle Venezie, che rappresenta il più ampio modello di integrazione interregionale italiano, riunendo i produttori di Pinot Grigio di Veneto, Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento.

Un’alleanza strategica che vedrà il Pinot Grigio Doc Delle Venezie protagonista di eventi e campionati legati all’atletica leggera portando il gusto e lo stile del made in Italy in un contesto di grande visibilità nazionale e internazionale.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con la Fidal - ha dichiarato Luca Rigotti, presidente Consorzio Doc Delle Venezie - che ci consente di raccontare la nostra identità territoriale e culturale e di trasferire i valori e lo stile del Pinot Grigio Doc Delle Venezie a un pubblico sempre più ampio di consumatori, legati nello specifico al mondo dell’Atletica Leggera, sport che è testimonianza di eccellenza e tradizione”.

Grazie a questa collaborazione, il Pinot Grigio Doc Delle Venezie, tra i simboli del made in Italy nel mondo, e del patrimonio vitivinicolo del Belpaese, capace di coniugare qualità, identità territoriale e stile italiano, sarà protagonista del Golden Gala, prestigioso meeting internazionale parte del circuito “Wanda Diamond League” della World Athletics. L’edizione 2025 dell’evento si terrà il 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, con copertura televisiva su Rai e diffusione in 150 Paesi.

La convivialità, la determinazione e l’inclusività che caratterizzano il Pinot Grigio Doc Delle Venezie e l’Atletica Leggera sono i valori condivisi che hanno unito le strade della Fidal e del Consorzio che tutela e promuove la grande denominazione interregionale e che sostiene Wine in Moderation (WiM), il programma europeo che, dal 2008, opera in favore della responsabilità sociale allo scopo di promuovere il consumo responsabile e moderato del vino.

Una sinergia che celebra l’eccellenza e offre al Pinot Grigio Doc Delle Venezie, primo vino bianco fermo italiano per volumi di esportazione, l’opportunità di essere presente nei momenti più significativi dell’evento sportivo, rafforzando il proprio ruolo di ambasciatore dello stile italiano a livello internazionale.

Copyright © 2000/2025