Il futuro dei Consorzi del vino: tutela, promozione e condivisione di regole e valori comuni

Le visioni dei vertici dei Consorzi di Bolgheri, Barolo, Valpolicella, Chianti Classico, Montalcino ed Etna, tra i territori top d’Italia. Tra la necessità di difendere e valorizzare i marchi territoriali, che sono patrimonio collettivo, la complessità nel far convivere, nel rispetto reciproco, aziende leader e pioniere e organismi collegiali, le Commissioni di Assaggio, con cui dialogare, in un contesto in cui cambiano clima e gusti dei consumatori, e progetti futuri, spesso incardinati intorno al tema della sostenibilità, nella sua accezione più ampia, ben oltre il solo aspetto ambientale.

