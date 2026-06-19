Il futuro del vino europeo al centro dell’“European Wine Summit” 2026 a Taranto, by Ceev

In un momento cruciale per il comparto vitivinicolo, stretto tra trasformazioni dei mercati e ridefinizione delle politiche agricole, Taranto si prepara a diventare il cuore del confronto europeo sul futuro del settore: il 25 giugno la città pugliese ospiterà l’“European Wine Summit”, promosso dal Comité Européen des Entreprises Vins (Ceev), un appuntamento che riunirà istituzioni, imprese e rappresentanti della filiera per discutere prospettive e criticità in vista della nuova Politica Agricola Comune (Pac), con la partecipazione del Commissario Europeo all’Agricoltura Christophe Hansen, del dg Ministero dell’Agricoltura Damiano Li Vecchi e degli eurodeputati Dario Nardella e Michele Picaro. L’iniziativa, guidata dall’associazione europea degli imprenditori del vino presieduta da Marzia Varvaglione, in collaborazione con le associazioni di settore affiliate, Federvini e Unione Italiana Vini (Uiv), punta a favorire un dialogo concreto tra decisori politici e operatori economici. L’obiettivo è individuare soluzioni per rafforzare la competitività, sostenere gli investimenti, promuovere innovazione e garantire una crescita sostenibile lungo tutta la filiera.

Il lavoro partirà da un’analisi dei mercati affidata a Tiziana Sarnari, analista di Ismea ed esperta del Ceev all’Osservatorio Ue dei mercati del vino. Il confronto entrerà, poi, nel vivo con due tavole rotonde, moderate dal segretario generale Ceev Ignacio Sánchez Recarte, dedicate ai temi chiave per il futuro del comparto. La prima sarà incentrata proprio sulla riforma della Pac e sulla necessità di ripensare gli strumenti europei di sostegno del sistema vino. Al dibattito parteciperanno l’eurodeputato Dario Nardella, il presidente Gruppo Vino Copa-Cogeca Luca Rigotti (anche presidente Mezzacorona e Consorzio Doc delle Venezie), il presidente Cevi Samuel Masse e Piero Mastroberardino, membro del Cda Ceev. La seconda sessione affronterà, invece, il delicato tema vino e salute, con i contributi dell’eurodeputato Michele Picaro, del presidente Irvas Attilio Giacosa, del presidente Wine in Moderation Sandro Sartor, e della professoressa Fabiola Sfodera dell’Università La Sapienza di Roma.

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