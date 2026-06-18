Vallepicciola, 3 milioni di euro di investimenti e nuova governance per crescere ancora

Il settore del vino, come dobbiamo raccontare ogni giorno, vive un momento complesso e difficile. Eppure, al tempo stesso, come riportiamo spesso, c’è chi continua a investirci. Come succede a Vallepicciola, una delle realtà di riferimento del Chianti Classico, di proprietà della famiglia Bolfo, che ha annunciato un investimento di 3 milioni di euro destinato al rafforzamento delle capacità distributive e al continuo miglioramento dei servizi offerti a clienti, agenti e cantine partner, ridisegnando la sua organizzazione manageriale e rafforzando la storica collaborazione con la famiglia Balan, sul fronte della distribuzione e non solo.

“Un passaggio strategico che segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per l’azienda, fondata su una governance rinnovata, investimenti condivisi e una visione di lungo periodo orientata alla crescita sui mercati nazionali e internazionali. Per sostenere gli obiettivi del prossimo ciclo industriale, Vallepicciola - spiega una nota ufficiale - ha definito una nuova struttura organizzativa volta a rafforzare la capacità gestionale e operativa del gruppo. Il nuovo assetto manageriale accompagnerà l’azienda in un percorso di ulteriore crescita, finalizzato a consolidare il posizionamento di Vallepicciola nel segmento premium, rafforzare la presenza nei mercati internazionali e sviluppare nuove opportunità nel canale Horeca. In questo contesto, Hee Soo Bolfo assume il ruolo di presidente, con la responsabilità di rappresentare direttamente la proprietà e garantire la continuità della visione imprenditoriale della famiglia Bolfo. Nicola Vercellotti viene nominato amministratore delegato, con la responsabilità complessiva della gestione aziendale e dell’attuazione del piano industriale all’interno del perimetro del gruppo”. A completare il nuovo assetto manageriale, in veste di direttore generale, entra Gaia Cinnirella, già enologa interna in Ornellaia e Masseto (e che, in passato, ha ricoperto ruoli diversi in diverse cantine come Allegrini, Tenuta San Guido e Biondi-Santi, dove era responsabile dei vigneti), ed “inserita da “Fortune Italia” nella classifica under 40, tra i protagonisti emergenti del settore vitivinicolo”, con Alessandro Cellai, che rimarrà in veste di “consulente strategico della famiglia Bolfo per la vinificazione, garantendo un supporto continuativo sia sugli obiettivi commerciali che enologici di Vallepicciola”.

Ma, come detto, “parallelamente, Vallepicciola consolida ulteriormente la collaborazione con la famiglia Balan, partner storico nel settore della distribuzione. Distribuzione Balan (di cui Vallepicciola, nel 2025, aveva acquisito una quota di minoranza) continuerà a operare come distributore multibrand indipendente sotto la guida di Daniele e Fabio Balan, che manterranno la piena responsabilità della strategia commerciale, della gestione del portafoglio e delle relazioni con le aziende rappresentate e la rete vendita. La famiglia Bolfo e il management di Vallepicciola parteciperanno direttamente alla governance di Distribuzione Balan, preservandone al contempo l’identità multibrand e l’autonomia operativa che ne hanno fatto uno dei principali riferimenti nella distribuzione italiana di vini premium”, spiega ancora una nota. “Sono particolarmente felice di poter rafforzare la collaborazione con la famiglia Balan: pur mantenendo la propria piena indipendenza come distributore multibrand, questa partnership ci consentirà di incrementare in modo significativo la nostra presenza nel canale Horeca e di accelerare il percorso di sviluppo commerciale”, ha dichiarato Hee Soo Bolfo, presidente Vallepicciola.

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