Il futuro nel piatto e nel calice, tra “novel food” e “proibizionismo”, secondo chef e non solo

Da Identità Golose, le riflessioni su alcuni dei temi caldi della sfera enogastronomica, tra apertura alla modernità e recupero della tradizione. Parlano chef come Alex Atala (D.O.M), Chicco Cerea (Da Vittorio), Carlo Cracco (Cracco in Galleria), Giorgio Locatelli (Locanda Locatelli), Franco Pepe (Pepe in grani), Davide Guidara (Tenerumi) e Corrado Assenza (Caffè Sicilia), e ancora Davide Rampello, docente universitario e consulente culturale, e Bruno Vespa, giornalista e produttore di vino (Vespa Vignaioli per Passione).

Copyright © 2000/2023