Il Giornale

La MWW: ora Milano è la capitale del vino … È entrata ormai stabilmente nel calendario degli appuntamenti annuali che l’impallinato di vino non può perdere la Milano Wine Week, che nei prossimi giorni celebrerà la sua quinta edizione. La città meneghina diventerà un enorme palcoscencio per quello che il più grande evento non fieristico d’Italia dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino, giunto alla sua quinta edizione. Numerosi gli eventi, le degustazioni, le masterclass che si celebreranno dall’8 al 16 ottobre, in un palinsesto ogni anno più ricco e più immersivo, improntato all’avvicinamento dei consumatori tramite esperienze e attività coinvolgenti. Quartiere generale della kermesse sarà Palazzo Bovara, dedicato agli eventi business e per la stampa, a cui si affianca il nuovo hub di Palazzo Serbelloni, che accoglierà le principali iniziative rivolte al pubblico di consumatori, facendo dell’asse di Corso Venezia la Wine Street di MWW 2022. Come sempre ci saranno poi i Wine District, che quest’anno saranno sei, ognuno dedicato a un consorzio: Sempione-Arco della Pace per il Consorzio dell’Asti Spumante e Moscato d’Asti DOCG, Brera per il Consorzio di Tutela Lugana DOC, Porta Venezia per il Medways District, Navigli per i Chianti Lovers District, Porta Romana per i Colli di Parma ed Eustachi-Plinio per l’Oltrepò Pavese. Tra gli eventi la consegna degli MWW Awards (10 ottobre), che premieranno le migliori selezioni vinicole d’Italia sia nel settore della somministrazione e della distribuzione e tra le curiosità una Wine escape room, la Wine Boat del Consorzio Chianti, in partenza tutti i giorni dal molo del Naviglio Grande e il Wine Bus per tasting itineranti nei luoghi più significativi della metropoli. I tanti altri appuntamenti sono consultabili sul sito e sulla app MWW.

Copyright © 2000/2022