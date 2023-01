Il Giornale

Etichette sul vino, il padre del Nutriscore contro Tajani La Lega: “Vuole solo difendere il flop del suo progetto” … L’ideatore del Nutriscore, Serge Hercberg, torna ad attaccare l’Italia. Ne fa le spese stavolta il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “reo” di aver preso posizione contro l’etichettatura irlandese sugli alcolici (“È un danno alla dieta mediterranea, che rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute ma non solo”) e di aver difeso uno dei prodotti di eccellenza del Made in Italy. «Scientificamente totalmente sbagliato e irresponsabile... ” dice in un tweet: “Dichiarazione del ministro degli Esteri italiano Tajani - scrive - contro la proposta di regolamento dell’Irlanda per l’etichettatura dei prodotti alcolici”. E riprende le parole del ministro: “Per noi un bicchiere di vino rosso, lo dicono tutti i medici, fa bene anche al cuore”. “Scientificamente totalmente sbagliato e irresponsabile... - commenta il professore - stesso tipo di argomenti utilizzati dal governo italiano per silurare NutriScore e impedirne l’adozione a livello comunitario: negazione della scienza, totale disprezzo per la salute pubblica, diffusione di fake news, difesa di interessi puramente economici a scapito della salute dei cittadini...”. Per Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato e senatore leghista, l’inventore del Nutriscore, “attacca il governo italiano per nascondere il fallimento della “sua” etichetta, che raccoglie sempre più critiche in Europa”.

