Il Giornale

Entro 3 mesi il via libera in Irlanda all’etichetta sanitaria per il vino … Via libera “entro 2 o 3 mesi” all’etichetta con avvertenze sanitarie sugli alcolici. È il piano del governo irlandese annunciato dal ministero della Salute. La speranza è “che entro 2 o 3 mesi potremo dare il via a questa legge” e in seguito “che tutti gli altri” Paesi “ci seguano”, ha detto un funzionario irlandese a un evento Ue sulla lotta al cancro. I prossimi passi formali prevedono una notifica da parte dell’Irlanda all’Organizzazione mondiale del commercio, poiché il nuovo sistema di etichettatura potrebbe essere considerato un ostacolo al commercio internazionale.

