Il Giornale

Lunelli, nel 2022 ricavi a 151 milion. E ora ne investe 50 per la crescita … Dopo i 151 milioni di euro di fatturato del 2022 il gruppo Lunelli, proprietario delle Cantine Ferrari di Trento, di Biso11542 e Tenute Lunelli ma anche di Tassoni, Segnana, l’acqua minerale Surgiva e Locanda Margon, punta quest’anno a un’ulteriore crescita del fatturato tra il 9 e il 10 per cento. Un obiettivo che il gruppo vuole raggiungere sfruttando i margini di sviluppo dei suoi marchi, soprattutto quello di Ferrari Trento, punta di diamante (tanto più dopo la partnership con la F1 riconfermata fino al 2025; per un ampliamento delle quote di mercato di tutti i marchi, soprattutto oltreconfine. In quest’ottica il 2023 sarà solo una tappa di un percorso che vedrà l’azienda investire circa 50 milioni neoi prossimi nei prossimi 5 anni per continuare a crescere.

