Il Giornale

Panzano in Chianti, un fine settimana in giro per cantine … Un fine settimana itinerante quello proposto dall’Unione viticoltori di Panzano in Chianti con l’evento Anteprima Vino al Vino che si terrà il 6 e 7 maggio. Una formula che si sposa con la primavera con la voglia di muoversi e scoprire meglio un territorio magnifico, vocato alla produzione di Sangiovese e che riunisce alcune delle migliori aziende al mondo nella produzione di Chianti Classico. Le cantine di Panzano offriranno uno “sneak peek”, una sbirciata in anteprima alla loro produzione, alla loro filosofia e alla loro storia, dialogando direttamente con il produttore, e naturalmente degustando il vino e i prodotti tipici. Con un unico ticket del costo di 30 euro acquistabile alla Galleria di Tenuta Casenuove in via Chiantigiana, al centro del paese, oppore in una qualsiasi delle cantine visitabili, gli enoappassionati potranno iniziare il giro tra le realtà del territorio, che potranno gestire in totale autonomia, anche se ci sono quattro percorsi consigliati per ottimizzare la propria visita.

