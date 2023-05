Il Giornale

Val d’Oca 5 il Prosecco delle “rive” … Una storia stilisticamente particolare quella di Val d’Oca nel variegato e numericamente enorme mondo del Prosecco. Non accontenandosi semplicemente di fare il vino italiano più venduto nel mondo, l’azienda di Valdobbiadene fina dalla fine degli anni Novanta persegue un’idea di eleganza che passa anche per la scelta di imbottigliare i vini di maggiore prestigio in bottiglie nere satinete, scelta premiata dal mercato che ha contribuito anche a fornire una precisa identità, ciò che certamente non guasta. Ma a me interessa soprattutto il contenuto delle bottiglie. Val d’Oca è una realtà attenta alla sostenibilità e molto sfaccettata, che ha il suo vanto nella gestione di 9 delle 43 “rive” dell’area del Prosecco Superiore, ovvero le colline scoscese che segnano il panorama del territorio e che danno vita ai prodotti più temperamentosi. Sono 120 gi ettari delle rive, circa un quarto dei 494 totali dell'azienda. E da qui arrivano dei “cm” come Colbertaldo, San Pietro di Barbozza, Santo Stefano. Ma a definire l’identità aziendale è soprattutto la linea Heritage, che vanta il Prosecco Superiore di Valdobbiadene Cartizze docg, che esprime tutta l’eleganza della collina d’oro di Valdobbiadene. E l’Uvaggio Storico, che riprende la vecchia abitudine di sposare la Glera ad altri vitigni del territorio come il Verdiso, la Perera e il Bianchetto Trevigiano: un Prosecco dal sapore antico assai affascinante. Le bottiglie satinate sono destinate ai millesimati nella versione Brut (piacevolmente agrumato e di grande versatilità negli abbinamenti), Extra Brut ed Extra Dry, anche in versione Magnum e Jeroboam. Il Bioldo è un Asolo Prosecco Superiore docg bio e vegan. Ricca la carta di Prosecco doc, che tra le tante versioni propone anche quella kosher.

