Il Giornale

Siccità e maltempo, vendemmia povera … Si prospetta difficile la vendemmia 2023 con un atteso calo della raccolta fino a 60 In vigna si stanno facendo i conti coi danni della siccità, della peronospera e del maltempo. La produzione, stima Coldiretti, “dovrebbe scendere intorno ai 43 milioni di ettolitri contro i 50 milioni del 22, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni della storia, (1948, 2007 e 17). Per il primo posto come produttore mondiale testa a testa tra Italia e Francia, davanti alla Spagna”.

