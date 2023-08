Il Giornale

Juhlin, il nerd svedese che li ha assaggiati tutti “Ma conta il momento” … Sostiene di aver assaggiato nella sua vita 14.620 differenti Champagne. Ciò che lo rende di fatto il più completo archivio vivente delle bollicine più nobili. Ma non è solo una questione di numeri: è celebre l’episodio del 2003, quando a Parigi, nel corso di una degustazione alla cieca, fu capace di riconoscere 43 Champagne su 50 assaggiati. E il secondo ne imbroccò appena 4. Quando si dice vincere per distacco. E non parliamo nemmeno di un local. E neppure di un francese, se è per questo. Richard Juhlin, classe 1962, è svedese e si è imposto negli anni come il nerd dello Champagne. Vino culto a cui ha di recente dedicato un libro definitivo: “Champagne Magnus Opus” (Rizzoli International, 85 euro), una vera enciclopedia del vino più famoso del mondo, che Juhlin ha voluto supercompleto. “Quando avevo scritto gli altri libri - mi ha detto di recente - a un certo punto mi fermavo e tagliavo qualcosa -. Stavolta invece ho messo tutto quello che volevo. E quindi la storia, la geografia, le caratteristiche, le grandi e le piccole maison e una notevole quantità di schede di degustazione. Ciò che ne fa un gingillo costoso ma imprescidibile per chiunque voglia considerarsi un vero appassionato di Champagne. Juhlin non è soltanto un grande conoscitore del grande vino francese con le bolle. Ha anche un approccio filosofico al suo consumo, convinto com'è che non basta che un vino sia di grande qualità, ma che vada anche consumato nel luogo, nel momento e con la persona giusta (o con le persone giuste). Per questo ha sviluppato il concetto di “Champagne Hicking”, il camminare con lo Champagne, che prevede che, dopo essersi dotati di una bottiglia adeguata e essersi attrezzati per refrigerarla e servirla adeguatamente, si cerca un posto magico per berla. Solo così, per Juhlin, si potrà trarre il meglio da ogni cuvée. Alla pratica dello “Champagne Hicking” Juhlin ha anche dedicato un libro, che raccoglie alcuni suggestivi itinerari, alcuni dei quali francamente molto avventurosi e quindi difficili da realizzare per un comune mortale. Ma l’idea di base è che ognuno può trovare la sua “Champagne opportunity” con la persona che ama e nel luogo che ama, fosse anche a pochi chilometri da casa.

Copyright © 2000/2023