Il Giornale

Record di vino rimasto in cantina … “Record di stock in cantina a fine luglio ed export verso i Paesi extra-Ue in peggioramento, specie negli Usa, per le imprese italiane del vino”. Lo rileva l’Osservatorio Uiv-Vinitaly che ha elaborato i dati di Cantina Italia Masaf su giacenze e vendite nei Paesi terzi relative al primo semestre. Secondo l’Unione italiana vini- Vinitaly, la vendemmia 2023 si apre con una giacenza di vino in cantina di 45,5 milioni di ettolitri, pari a oltre 6 miliardi di potenziali bottiglie. Il dato riflette un’eccedenza dello 4,5%, sul 2022 a causa di forte un incremento degli stock per i vini di qualità.

