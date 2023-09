Il Giornale

L’export vola a 7,8 miliardi … Il vino si conferma volano dell’export agroalimentare Made in Italy, assestandosi anche nel 2022 al primo posto (7.31 del totale) dei flussi di settore in uscita: è quanto afferma la ricerca di Nomisma “Il vino italiano nel mondo”. Il trend è in crescita: 7,8 miliardi del 2022 (+68% in 10 anni).

