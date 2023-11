Il Giornale

Cresce la domanda di champagne e l’Italia consolida il quinto posto… Il mercato globale dello champagne ha raggiunto un valore di 7,3 miliardi di dollari e, secondo le stime, toccherà i 12,5 miliardi di fatturato entro i prossimi dieci anni. A fare i conti è l’associazione di settore Comitè Champagne. L’Italia lo scorso anno è stata il quinto mercato globale per le bollicine con 247,9 milioni di fatturato (+19%) e 10 milioni di bottiglie vendute. L’anno in corso segna al momento una crescita del 25% in valore e del 16% per numero di bottiglie messe in commercio, con una significativa tendenza all’ulteriore miglioramento. Lo champagne copre 10% del consumo mondiale di vini spumanti in volume (21% in valore). La vendemmia 2023 ha dato buoni risultati, secondo le aziende del settore, con una raccolta per una produzione circa 300 milioni di bottiglie L’obiettivo, afferma Comitè Champagne, è passare dai 253,5 milioni di litri del 2023 ai 311,1 milioni di litri entro il 2028.

