Il Nero d’Avola è la varietà più amata dai critici e dai gourmand di TasteAtlas

Se per scegliere il ristorante giusto da prenotare per cena c’è la comunità di TripAdvisor, che raccoglie milioni di locali e le recensioni di viaggiatori e consumatori, per scoprire le tradizioni enogastronomiche e le ricette tipiche di ogni angolo del mondo esiste TasteAtlas, sito e community sul cibo fondata nel 2018 dall’imprenditore e giornalista croato Matija Babić, e partecipata da migliaia di appassionati, critici e professionisti del settore.

Una vera e propria guida su mappa, facile da navigare e capace di restituire uno spaccato immediato di ricette, ingredienti, ristoranti e, ovviamente vino.

Mettendo in fila le varietà più popolari (con, in testa, alla top ten, il Riesling, seguito da Syrah, Tempranillo, Sangiovese, Zinfandel, Primitivo, Gewurztraminer, Malbec, Barbera e Verdejo), e quelle con i voti più alti (con, in vetta, il Nero d’Avola, quindi Fetească Neagră, Tempranillo, Primitivo, Malbec, Riesling, Gewurztraminer, Syrah, Carmenère e Assyrtiko).

