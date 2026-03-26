Il Pinot Grigio Delle Venezie è l’“Official Wine” del Giro d’Italia 2026

Il legame tra vino e sport è ormai di lunga data e si rinnova, anno dopo anno, negli eventi sportivi più importanti e iconici. Come il Giro d’Italia, la corsa ciclistica a tappe più famosa del Belpaese, e una delle più prestigiose al mondo, capace di raccontare non solo le gesta dei grandi campioni, ma anche, di riflesso, i territori del vino italiano. E anche se non c’è più, da qualche anno, una “Wine Stage” vera e propria, o distretti vitivinicoli attraversati continuano ad essere presenti, essendo parte di una cultura popolare che il Giro narra ad ogni edizione, così come le eccellenze enogastronomiche italiane. Ma un vero protagonista dell’edizione n. 109 del Giro d’Italia è il Pinot Grigio Doc Delle Venezie che sarà “Official Wine” della Corsa Rosa. La partnership, che sarà presentata dal Consorzio Doc Delle Venezie, guidato da Luca Rigotti, il 13 aprile al Ministero dell’Agricoltura a Vinitaly 2026 a Veronafiere a Verona, è il risultato, spiega una nota, “di una scelta strategica: esprime identità, visione, coesione territoriale e ambizione, consolidando la reputazione della Denominazione di Origine, rafforzandone il posizionamento, agli occhi di pubblico, media e stakeholder nazionali e internazionali: da successo di categoria a eccellenza del Paese”.

Il Pinot Grigio Delle Venezie, primo bianco fermo italiano per esportazioni, nonché vino tra i più apprezzati al mondo, affiancherà non solo il Giro d’Italia (8-31 maggio), ma anche il Giro d’Italia Women (30 maggio-7 giugno), il Giro-E (9-31 maggio) e il Giro Next Gen (14-21 giugno), portando lungo tutto il circuito e nelle case degli spettatori il proprio “italian style” per raccontare al meglio il lavoro dei produttori, i territori viticoli e le comunità che li custodiscono. Del resto, la Doc Delle Venezie è un’istituzione nel panorama enologico italiano, come dimostrano i numeri: con una superficie produttiva di 27.000 ettari ed una quantità pari a 230 milioni di bottiglie, nel contesto di una filiera produttiva composta da 6.141 viticultori, 575 aziende di vinificazione e 371 aziende di imbottigliamento, rappresenta oggi l’85% del Pinot Grigio italiano ed il 43% di quello mondiale.

A partire dall’8 maggio, il Giro d’Italia attraverserà i confini (la partenza sarà in Bulgaria), percorrendo territori e costruendo legami: un grande evento con un’audience globale stimata che supera i 650 milioni di spettatori e una copertura televisiva in 200 Paesi. E con il “Pinot Grigio Doc Delle Venezie - The Official Wine del Giro d’Italia” 2026, che sarà una presenza costante per brindare ai valori della convivialità e della cultura enogastronomica italiana.

“Con la sponsorizzazione del Giro d’Italia, grande evento ciclistico simbolo del nostro Paese - afferma Luca Rigotti, presidente Consorzio Doc Delle Venezie - porteremo ufficialmente il Pinot Grigio Doc Delle Venezie all’interno di una narrazione che unisce sport, territorio, comunità e stile di vita, consolidando il nostro ruolo di ambasciatori di un’italianità autentica e contemporanea. È un passo importante per affermare con chiarezza il valore della denominazione, la sua leadership sui mercati internazionali, difendendo qualità, origine e reputazione in uno scenario globale complesso ed in continua evoluzione. Riteniamo che questa iniziativa sia una scelta di valorizzazione e di visione, un’occasione per creare e rafforzare sinergie e dialogo a più livelli con consumatori, media, istituzioni e stakeholder del territorio che durante le tappe brinderanno con la Doc Delle Venezie, rafforzando il valore simbolico della collaborazione”.

Matteo Mursia, Chief Revenue Officer Rcs Sport & Events, ha detto che “siamo orgogliosi di accogliere il Pinot Grigio Doc Delle Venezie come “Official Wine” dei nostri tre Grandi Giri - uomini, donne e giovani - una partnership che valorizza al meglio l’incontro tra sport, passione, territorio e cultura. Il Giro d’Italia è una piattaforma di comunicazione unica ed esclusiva, capace di amplificare storie autentiche e creare connessioni profonde con un vasto pubblico. Insieme, daremo vita a un racconto capace di esaltare l’eccellenza e lo stile di vita italiani. Questa collaborazione rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale del nostro evento e il suo ruolo di ambasciatore del made in Italy nel mondo”.

La coerenza della partnership con la visione della Doc si traduce anche in un forte impegno nella valorizzazione dei territori. Il Consorzio, tappa dopo tappa, darà origine ad un itinerario in grado di raccontare il territorio d’origine del Pinot Grigio Delle Venezie, che include le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento, attraverso paesaggi, borghi, ospitalità diffusa e tradizioni gastronomiche, promuovendo una visione sostenibile e slow e valorizzando la vocazione turistica e culturale del Triveneto, dal Lago di Garda al Friuli Venezia Giulia, dalle montagne trentine fino alla Laguna di Venezia. Un progetto che, a proposito di territori e di eccellenze, si inserisce in un momento in cui l’Italia è più che mai sotto i riflettori per il recente riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco (è la prima a riuscirci, ndr), traguardo che ha riportato al centro del dibattito globale il valore identitario della nostra tradizione enogastronomica ed in grado di rafforzare la consapevolezza che il vino, da millenni, accompagna la nostra cultura gastronomica come elemento di convivialità, coesione e racconto dei territori.

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