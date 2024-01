Il Secolo XIX

Sestri diventa Città del vino. L’ente consegna la bandiera … II sindaco Solinas: “Segno di crescita della viticoltura locale e di tutto il territorio” Wine Festival, Mare Ñ Mosto, Wine Revolution le manifestazioni del comparto… Sestri Levante è entrata nella “Città del Vino”. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio all’Annunziata, dove il presidente nazionale dell’associazione omonima Angelo Radica ed il coordinatore regionale Enzo Giorgi hanno consegnato all'amministrazione l'apposita bandiera. Al termine, degustazione conviviale per i presenti. Il sindaco Francesco Solinas ha sottolineato che per entrare in questo circuito occorrono dei requisiti, e che “è un segno di crescita non solo in ambito della viticoltura locale ma del territorio, per disporre di una produzione di qualità. Un’offerta valida anche fuori stagione, con possibilità di degustare qualcosa che si trova solo qui”. L’assessore a Turismo, Agricoltura e Commercio Giuseppe Ianni, nonché sommelier, che ha voluto fortemente lavorare a questo progetto, ha ribadito che “il vino è un prodotto identitario. Puntiamo su un turismo consapevole e di qualità, vogliamo diventare la vetrina del comprensorio. Abbiamo tre manifestazioni importanti che sono confermate - ha aggiunto - “Sestri Levante Wine Festival” che si terrà a marzo, “Mare & Mosto - Le vigne sospese” che tornerà a maggio, e “The Wine Revolution” a novembre. Sestri è l’unica località del Tigullio ad avere conseguito la bandiera di “Città del Vino” e può diventare punto di riferimento anche per le cittadine del comprensorio, che possono vantare vigneti e prodotti di eccellenza da proporre a residenti, turisti italiani e internazionali”. In sala anche i consiglieri regionali Claudio Muzio e Sandro Garibaldi, il consigliere comunale Luca Balotta, il presidente del Consorzio rurale di Missano Claudio Cafferata, produttori del settore, titolari o gestori di bar, ristoranti, nonché albergatori e balneari. A proposito di eccellenze locali, ha preso la parola Piero Lugano, Cantine Bisson, noto per il suo spumante Abissi: “Vorrei adesso si parlasse del vino di Sestri, non dei produttori, bensì di una squadra che ha voluto questo come punto di partenza. Prossimamente in Vaticano si terrà un evento organizzato da Vinitaly, dove nell’ambito di un progetto di quattro calici per evocare il simbolo del Cristianesimo, un vino sarà proprio lo spumante Abissi, che vorrei presentare come vino di Sestri Levante”.

