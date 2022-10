Il senso del calice per il vino: di come la forma può valorizzare l’esperienza della degustazione

Le riflessioni del sommelier Paolo Lauria, e di Massimo Barducci, ceo della cristalleria specializzata Italesse. “Il bicchiere, a seconda delle sue caratteristiche, forme e architetture, può esaltare, ma anche mortificare, le peculiarità di un vino, e quindi va scelto e pensato con attenzione. Ma non è corretto parlare di bicchieri pensati per “varietà”, mentre si può ragionare sulle caratteristiche organolettiche, sullo stile di una denominazione o di un territorio”. Intanto, il settore è in crescita, la domanda aumenta, ma si fanno i conti con caro energia e materie prime ...

