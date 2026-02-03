Il “sogno” del Belpaese, tra hotel esclusivi, grandi bottiglie e arte, all’asta charity negli Usa 

Il “sogno” del Belpaese, tra hotel esclusivi, cene stellate, vini prestigiosi e territori iconici, tra la grande arte e la storia millenaria, mantiene inalterato il suo fascino nella wish list degli americani: lo conferma il grande successo, con aggiudicazioni record dei top lot made in Italy, all’asta di beneficienza organizzata dal “Naples Winter Wine Festival”, edizione n. 26, famoso evento charity di scena ogni anno in Florida, in cui sono stati battuti 51 lotti unici nel loro genere, dedicati a vini e viaggi nelle destinazioni più esclusive del pianeta. Dal soggiorno sul Lago di Como nella lussuosa Villa Polli e cena all’Hotel Passalacqua, aggiudicato per 1,1 milioni di dollari, al viaggio enogastronomico attraverso l’Italia, con soste gourmet tra Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, in compagnia di due vignaioli americani, battuto per 650.000 dollari, passando per la “full immersion” nel territorio del Brunello di Montalcino, tra le proprietà di Argiano, Altesino, Caparzo e Castiglion del Bosco, aggiudicato per 240.000 dollari, l’Italia ha avuto un ruolo da protagonista. All’asta anche le “gemme” della Toscana, con esperienze e bottiglie firmate Biondi Santi, storica griffe di Montalcino, in un lotto aggiudicato per 350.000 dollari, il lussuoso tour delle tenute, tra Veneto e Toscana, di Marilisa Allegrini, battuto per 500.000 dollari, e l’experience by Tasca d’Almerita, tra le più importanti cantine siciliane, venduta per 450.000 dollari. L’asta ha raccolto in tutto oltre 30 milioni di dollari, che andranno a finanziare la “Naples Children Foundation”, per iniziative volte ad aiutare bambini in difficoltà.

Il “Naples Winter Wine Festival”, di scena nella cittadina di Naples, in Florida, è considerato uno dei più importanti eventi di beneficienza negli Stati Uniti: ogni anno, in pochi giorni, riesce a raccogliere decine di milioni di dollari destinati a finanziare programmi educativi e di supporto per bambini e famiglie; al centro dell’evento cene con grandi chef e personaggi del mondo del vino, degustazioni e un’asta benefica tra le più prestigiose al mondo. I lotti non sono semplicemente “bottiglie rare”: sono esperienze irripetibili. Quest’anno sono stati raccolti oltre 30 milioni di euro, che saranno destinati a bambini in difficoltà nella Contea di Collier.

Tra le proposte made in Italy ha raggiunto la quotazione record di 1,1 milioni di dollari il lotto che comprendeva sette notti di lusso in riva al Lago di Como con un soggiorno a Villa Polli, una dimora con sette camere da letto con bagno privato, piscina riscaldata, jacuzzi, sauna, hammam, palestra, cinema e sala giochi, giardini lussureggianti e servizio giornaliero completo con chef e maggiordomo privati, oltre a un concierge 24 ore su 24 per soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Non mancava nel pacchetto una cena all’Hotel Passalacqua, nominato “miglior hotel del mondo”. Per 650.000 dollari è stato invece acquistato il pacchetto “Gargiulo: Un viaggio attraverso l’Italia culinaria”, un viaggio enogastronomico di sei notti attraverso l’Italia, in compagnia di Valerie Boyd e Jeff Gargiulo, proprietari della tenuta Gargiulo Vineyards, nella Napa Valley, con soste nelle aziende di produzione di Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano e Aceto Balsamico di Modena.

É stato battuto per 240.000 dollari il lotto “Montalcino Dreaming”, un tour di esperienze esclusive che prevede alloggio e tasting nella tenuta cinquecentesca di Argiano, una delle più antiche cantine del territorio, oggi di proprietà dell’imprenditore brasiliano André Santos Esteves, guidata dall’enologo Bernardino Sani, con giardini privati, una cappella ancora consacrata, vigneti pittoreschi ed un panorama che conserva il fascino di un capolavoro rinascimentale. Nel loro soggiorno a Montalcino le coppie visiteranno ed assaggeranno anche le etichette di Altesino e Caparzo, due tenute vinicole di proprietà di Elisabetta Gnudi Angelini, conosciuta come “la signora del Sangiovese”, tra i principali portabandiera della qualità nella zona del Brunello. Poi uno dei momenti clou del “sogno” di Montalcino sarà la cena al Ristorante Campo del Drago, due stelle Michelin, nel Rosewood Castiglion del Bosco, con lo chef Matteo Temperini. Infine, è inclusa una preziosa collezione di magnum delle annate storiche di Argiano (che, nel 2023, è arrivata al n. 1 della prestigiosa classifica “Top 100” del magazine Usa Wine Spectator, con il suo Brunello di Montalcino 2018, ndr). All’asta è andata anche una settimana all’insegna del lusso in Toscana, nel lotto “The Jewels of Biondi-Santi & the Gems of Fratelli Piccini”, aggiudicato per 350.000 dollari, che comprende, tra le varie esperienze, visite private a Firenze all’atelier Fratelli Piccini, alla collezione di Roberto Casamonti, alla Gipsoteca dell’Istituto d’Arte, agli Uffizi e a Palazzo Strozzi, una notte al Castello di Ama, tra le più note realtà del Chianti, ed una esperienza esclusiva da Biondi Santi, storica griffe del Brunello di Montalcino, con passeggiata nei vigneti, visita all’enoteca e pranzo in compagnia del ceo Giampiero Bertolini, oltre ad una collezione di Brunello di Montalcino Riserva Biondi Santi.

Aggiudicato per ben 500.00 dollari, il lotto “Living Italy. One sip at a time” comprendeva un tour nella bellezza e nel patrimonio delle regioni vinicole più iconiche d’Italia: Verona, Bolgheri e Montalcino, nelle tenute di Marilisa Allegrini, una delle donne del vino più importanti del Belpaese. Dal Relais Villa della Torre a Verona, con cena stellata Michelin, tour privati, un corso di cucina con la proprietaria, passando per un trasferimento in elicottero a Bolgheri nella Tenuta Poggio al Tesoro - con sosta al Museo Ferrari di Maranello - e cena in riva al mare al ristorante La Pineta, per concludersi alla tenuta San Polo a Montalcino, inclusa una collezione di 6 Magnum delle tenute Marilisa Allegrini. “Abbiamo offerto il meglio delle bellezze e delle bontà artistiche ed enogastronomiche dei territori in cui sono attive le nostre aziende: Villa della Torre in Valpolicella con Verona, il lago di Garda, Mantova e Palazzo Te, San Polo in Montalcino e Poggio al Tesoro in Bolgheri - spiega Marilisa Allegrini - i generosi vincitori del lotto avranno l’occasione, oltre a degustare i nostri vini più iconici, di vivere esperienze uniche del made in Italy tra ristoranti stellati, paesaggi affascinanti e abbazie storiche che resteranno impresse nella memoria”.

Il lotto “L’arte della Sicilia con Tasca d’Almerita”, battuto per 450.000 dollari, vede protagoniste la cultura e i vini siciliani, con un soggiorno nella storica tenuta di Regaleali (con degustazioni private, lezioni di cucina e ceramica siciliana e cene in famiglia abbinate ai vini Tasca d’Almerita), per proseguire al leggendario San Domenico Palace, Four Seasons Hotel di Taormina, con visite alla tenuta Tascante sull’Etna e pranzo in vigna. Ai fortunati anche una selezione di vini Tasca d’Almerita in grandi formati. “Anche quest’anno, Tasca d’Almerita torna al “Naples Winter Wine Festival” 2026 con un’idea semplice: raccontare la Sicilia autentica e inedita attraverso le persone, i territori e i luoghi che la contraddistinguono. Nel 2025, l’esperienza “The Sicilian Legacy of Tasca d’Almerita”, è stata aggiudicata alla cifra eccezionale di 550.000 dollari” afferma Alberto Tasca d’Almerita.

La Puglia, una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo, sarà la destinazione di chi si è aggiudicato il lotto “The Sun-Drenched Paradise of Puglia”, che offre sette notti a Villa Dusenszky Vitale di Black Book Villas, una tenuta a 5 stelle, con 9 camere da letto, 15 bagni, piscine interne ed esterne, hammam, spa, diverse cucine, un campo da tennis e 23 ettari di giardini e uliveti, tra concerti di pizzica e corsi per imparare a fare la mozzarella.

E non poteva mancare la moda tra le eccellenze del made in Italy: il lotto “The Grand Tour of Dolce & Gabbana Alta Moda” comprende la possibilità di assistere alla sfilata dei celebri stilisti in Italia, a luglio: tra cene, eventi, party e una borsa in edizione limitata, oltre ad un buono di 15.000 dollari per lo shopping di abbigliamento Dolce & Gabbana da Saks Fifth Avenue a Napoli. Ma all’asta non c’era solo l’Italia: tra i lotti più esclusivi battuti ieri figurano anche la “Million Dollar Night of Country”, con cena privata e concerto con il cantautore Thomas Rhett, nominato ai Grammy (battuta per 1,3 milioni di dollari); un’Aston Martin Vanquish del 2026 decappottabile abbinata a un’esperienza di guida vip a Miami (1,1 milioni); un “Million Dollar Meal” al Prime Social Reserve con il famoso chef Dustin Valette, ed un lussuoso viaggio di otto notti tra le isole greche a bordo di uno yacht privato.

