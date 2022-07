Il Sole 24 Ore

Guide dei vini, aggiudicati i riconoscimenti Lunelli… Guide del vino, un mondo editoriale in evoluzione e in costante crescita di pubblico. Di ciò se ne è parlato ieri al Festival dell’economia Trento. “Il vino è un prodotto che si presta particolarmente ad essere raccontato – ha spiegato il vicepresidente di Cantine Ferrari, Marcello Lunelli – perché ha mille diversità e sfaccettature in particolare in un Paese come l’Italia. e in questo racconto le guide ci hanno aiutato, sdoganando un linguaggio che in passato era solo per addetti ai lavori e avvicinando il grande pubblico dei consumatori al vino”. E per accompagnare il racconto del vino, la famiglia Lunelli ha avviato altre due iniziative. La Biblioteca Bruno Lunelli, nata nel 2019 a Villa Margon a Ravina (Tn) e che raccoglie volumi dedicati al vino con diversi pezzi unici a il premio letterario Bruno Lunelli dedicato a testi anche di narrativa e di saggistica, che abbiano per protagonista il vino. Ad aggiudicarsi ieri la terza edizione del premio, ex aequo, Francesco Annibali (con “Il linguaggio del vino”) e Ivano Asperti (con “Vitigini, vini rari e antichi”).

