Il Sole 24 Ore

Campari in accelerazione su Tannico. Pronta a salire al 100% del capitale ... In uscita gli azionisti storici: il gruppo, titolare del 49%, anticipala tempistica iniziale. Focus sul mercato francese: la partecipata controllata da una jv con Moét Hennessy... Campari accelera ulteriormente nell’e-commerce e si prepara a salire, in anticipo rispetto alle tempistiche previste inizialmente, al 100% di Tannico, la piattaforma digitale italiana per la vendita on line di vino. Il gruppo guidato da Bob Kunze-Concewitz aveva rilevato il 49% della società nel giugno del 2020 per un controvalore di 23,4 milioni. Al momento della sottoscrizione del contratto Campari aveva concordato con i venditori (a cedere parte delle quote anche iprindpali azionisti, vale a dire ilceo Marco Magnocavallo, P101 e Boox) la possibilitàdi incrementare al 100% la partecipazione a partire dal 2025, in base a determinate condizioni. L’opzione sarà invece esercitata con due annidi anticipo. Campari, contattata dal Sole 24 Ore, non ha confermato la notizia, preferendo non commentare. La struttura dell'operazione di due anni fa ha visto Campari Group rilevare a fermo il 39% del capitale di Tannico e sottoscrivere simultaneamente un aumento di capitale riservato per raggiungere una partecipazione del 49%. Dopo l’acquisizione, Campari ha seguito da vicino il rafforzamento della neopartecipata sul mercato francese: nel maggio 2021 ha sottoscritto pro-quota un aumento di capitale da 32 milioni, promosso da Tannico finalizzato all’acquisizione del 68,5% di Venteàlapropriété, uno dei principali operatori e-commerce di vino sul mercato transalpino. Sempre l’anno scorso, a luglio, Campari ha infine annunciato una jv paritetica con Moët Hennessy, la divisione vini e liquori di Lvmh, finalizzata all’investimento nell'e-commerce. Nel dettaglio Campari ha costituito Dioniso srl, una newco a cui ha conferito il 49% in Tannico, cedendo contestualmente il 50% della stessa newco a Moët Hennessy per 25,6 milioni. Il valore della partecipazione in Dioniso, al 30 giugno 2022, è di 24,1 milioni. Attivo dal 2013, nell’ultimo anno Tannico ha gestito oltre 600mila ordini e consegnato 4,5 milioni di bottiglie, chiudendo l’esercizio con unfatturato superiore ai 76 milioni (+105% sull'anno precedente). L’operazione di Campari suggella un 2022 vivace sul mercato m&a. Poche settimane fa il gruppo ha annunciato di avere rilevato il 7o% di Wildemess Trail, marchio di bourbon del Kentucky, per 420 milioni di dollari (salirà al 100% nel 2031). A maggio invece era stato rilevato da Diageo per 119 milioni il marchio Picon, aperitivo titolare di una quota del 5,9% del mercato francese. Altre piccole operazioni, sempre nel 2022, hanno riguardato il brand di vermouth Del Professore e il 15% del whiskey Howler Head, rilevando successivamente anche una quota di Catalyst Spirits, l’incubatore di brand azionista di maggioranza di Howler Head.

